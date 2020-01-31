Стоимость шенгенской визы для россиян не изменится после введения новых правил

Новые правила получения шенгенской визы, вступающие в силу со 2 февраля, имеют ряд очевидных плюсов для россиян — например, возможность подать документы за полгода до выезда позволит избежать задержек в периоды повышенного спроса. При этом сумма визового сбора для россиян останется прежней — €35.

В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве пояснили, что именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, подписанном в 2006 году.

Аналогичные договоры подписывались еще с рядом стран — в частности, с Арменией и Азербайджаном. Их граждан «визовая инфляция» тоже обойдет стороной.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Договор дороже денег: цена на Шенген останется для россиян прежней

