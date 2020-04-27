Стартовал Московский международный салон образования

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С 26 апреля по 08 мая 2020 года проходит «Московский международный салон образования – 2020» (ММСО), который является крупнейшей ежегодной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и демонстрации лучших педагогических практик по всем уровням образования. В этом году салон полностью переведен в онлайн-режим, что позволяет присоединиться к сессиям и лекциям максимальному числу желающих.

Один из дней будет полностью посвящён финансовой грамотности. Но и в течение всей программы слушатели могут узнать больше о преподавании финансовой грамотности на различных образовательных уровнях, от детского сада до вузов. Полезно будет и обычным гражданам, которые смогут научиться вести свой бюджет и разговаривать о деньгах с детьми.

Представители Банка России выступят в качестве спикеров и модераторов ряда круглых столов, в частности, запланировано выступление руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты и другие представителей Службы. Подробнее с программой ММСО можно ознакомиться на сайте mmco-expo.ru. Мероприятие бесплатное, но требуется регистрация.