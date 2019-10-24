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Стало известно об опасности куриного бульона

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что куриный бульон может быть опасен для здоровья.

Дело в том, что куры, которые продаются сейчас в магазинах, содержатся не в тех условиях, как это было раньше.

«Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить», – отметила Соломатина.

Она добавила, что бульон второго отвара является хорошим средством для восстановления организма после заболевания, поскольку дает организму необходимое количество жидкости.

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