Стало известно о влиянии цвета глаз на болезнь витилиго

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Говорят, что глаза — зеркало души. Глубинный смысл народного афоризма подтверждают учёные.

Владеющие методикой специалисты утверждают, что отклонения в здоровье глазного дна, выраженные такими симптомами, как «сухость» и повреждения мелких сосудов могут указывать на наличие определённых заболеваний.

Оказывается, что и по цвету радужной оболочки глаза можно говорить о здоровье пациента.

Обладатели тёмных глаз наименее подвержены потере зрения и раку кожи. Это связано, во-первых с большим, чем у светлоглазых, количеством меланина в организме, а во-вторых, тёмный цвет хуже пропускает ультрафиолет и больше защищает глазное яблоко.

Люди с голубыми и зелёными глазами должны обязательно носить солнцезащитные очки и стараться меньше времени проводить на солнце.

А вот такое кожное заболевание, как витилиго, чаще встречается у кареглазых. Учёные поясняют, что природа человека, в частности цвет глаз, часто сама подсказывает, какие меры необходимо принимать для сохранения здоровья, — пишет Пятый канал.