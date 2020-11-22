Стало известно о состоянии гаишника, которому лихач проломил голову монтировкой

Пострадавшего в результате нападения в Волгограде полицейского накануне вечером врачи выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение, пишет «КП».

Инцидент произошел 21 ноября. По предварительной версии, 35-летний водитель BMW Левон Оганесян не остановился по требованию гаишников. Инспекторы догнали беглеца на перекрестке. Тогда лихач взял монтировку и набросился на стражей порядка. Он успел нанести несколько ударов, в том числе по голове одному из гаишников, после чего правоохранители открыли огонь. Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что здоровью полицейского ничего не угрожает, однако он еще будет находиться под наблюдением медиков.

Правоохранители уточнили, преступника охраняют полицейские, чтобы он не сбежал из больницы. Ранее его госпитализировали с огнестрельным ранением.