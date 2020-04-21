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Стало известно о семье жутко избитого ребенка в затопленной квартире

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Одна из соседок рассказала о семье шестилетнего мальчика, которого нашли жутко избитым в затопленной квартире в Новороссийске. Об этом пишет телеканал «360».

Ранее появилось видео с участием ребенка. Медики диагностировали у потерпевшего сотрясение мозга, а также целый ряд других повреждений. По факту случившегося будет проводиться расследование.

По словам женщины, мать пострадавшего никогда с ним не гуляла.

«Я помню ее, знаю, что соседи жаловались, много раз с ней в лифте ездила. Видела, как она постоянно бегает куда-то. Мальчика за собой таскает», — рассказала соседка.

По данным местных СМИ, ребенок был не один раз избит матерью. Соседи сообщают, что мальчик не пользуется кухонными приборами и опасается воды.

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