Стало известно о семье жутко избитого ребенка в затопленной квартире

Одна из соседок рассказала о семье шестилетнего мальчика, которого нашли жутко избитым в затопленной квартире в Новороссийске. Об этом пишет телеканал «360».
Ранее появилось видео с участием ребенка. Медики диагностировали у потерпевшего сотрясение мозга, а также целый ряд других повреждений. По факту случившегося будет проводиться расследование.
По словам женщины, мать пострадавшего никогда с ним не гуляла.
«Я помню ее, знаю, что соседи жаловались, много раз с ней в лифте ездила. Видела, как она постоянно бегает куда-то. Мальчика за собой таскает», — рассказала соседка.
По данным местных СМИ, ребенок был не один раз избит матерью. Соседи сообщают, что мальчик не пользуется кухонными приборами и опасается воды.
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