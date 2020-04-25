Стало известно о семье ребенка, избитого за отказ отжиматься

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В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы рассказали, что семья, в которой отец бил сына за отказ отжиматься, не попадала на карандаш социальным службам. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 16 апреля подозреваемый ударил мальчика по голове, туловищу, а также нанес удар металлической трубой. Уроженец Киргизии признал свою вину и был арестован.

По словам родителей, ранее к ребенку физическую силу никогда не применяли.

Отметим, что ребенку своевременно оказали медпомощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он находится дома с мамой.

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