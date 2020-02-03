Стало известно, кто выставил на продажу девочку в Челябинске

Старший брат девочки Маши выставил ее на продажу в Челябинске. Об этом рассказали правоохранители и мама детей.

Отмечается, что четвероклассник, за которым ранее не замечали проступков, решил пошутить. Он выложил на сайте «Юла» объявление о продаже собственной сестры. Мать детей не смогла объяснить, почему ее сын решил так поступить, однако заявила, что мальчик осознал и признал свою ошибку. Женщина предполагает, что дочь ранее могла обидеть брата.

Правоохранители провели беседу с матерью детей и объяснили, что подобные поступки являются негативными. Проверка по факту инцидента продолжается, сообщает 74.ру.