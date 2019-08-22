На главную Новости мира Стало известно, когда в продаже появится новый УАЗ Патриот
Новости мираОбщество

Стало известно, когда в продаже появится новый УАЗ Патриот

Сотрудники портала «АвтоВзгляд» рассказали, когда в продаже появится УАЗ Патриот новой генерации. Оказывается, машина нового поколения выйдет на рынок через 3 года. Сейчас ульяновцы работают над созданием новой версии внедорожника.

Отмечается, что обновленный проходимец обзаведется нержавеющим кузовом (все детали машины будут оцинкованы) и новым мотором. Известно, что в качестве замены для старого движка ЗМЗ рассматриваются сразу несколько альтернатив.

Но ждать изменений в линейке коробок передач не стоит. У Патриота останутся МКПП и АКПП, сообщают Автоновости дня.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области пройдёт онлайн-квест «Надо просто сделать выбор»

Итальянец Мауро Бернарди подарил рязанским читателям коллекцию книг о своей стране

Губернатор Любимов в этом году предпочёл туристический отпуск пляжному

Двое молодых рязанцев подозреваются в грабеже

Дочь Николая Любимова поступила в ВШЭ

В городе Скопине полицейские раскрыли ограбление местной жительницы, совершённое «на почве ревности»

В Рязани состоится пятый пробег в поддержку детей с синдромом Дауна

Молодых рязанцев подозревают в разбойном нападении

Николай Любимов рассказал о строительстве нового онкоцентра в Рязани

Николай Любимов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием свалки в Турлатово

Молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» в 2019 году состоится

После «Лесной сказки» дети из Иркутска отказались от всех предложенных вариантов отдыха в Рязанской области

ФК «Рязань» выбыл из борьбы за Кубок России

Николай Любимов: выводы по поводу аварийной опасности покрытия моста через Оку пока не сделаны

В Ростовской области пропал ребёнок

В Рязани наградят учителей, которые подготовили стобалльников по ЕГЭ

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Появилось шокирующее фото больницы в Тверской области

Родился русский хоккеист Александр Радулов

Женщина пострадала в тройном ДТП в Усинске