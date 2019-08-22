Стало известно, когда в продаже появится новый УАЗ Патриот

Сотрудники портала «АвтоВзгляд» рассказали, когда в продаже появится УАЗ Патриот новой генерации. Оказывается, машина нового поколения выйдет на рынок через 3 года. Сейчас ульяновцы работают над созданием новой версии внедорожника.

Отмечается, что обновленный проходимец обзаведется нержавеющим кузовом (все детали машины будут оцинкованы) и новым мотором. Известно, что в качестве замены для старого движка ЗМЗ рассматриваются сразу несколько альтернатив.

Но ждать изменений в линейке коробок передач не стоит. У Патриота останутся МКПП и АКПП, сообщают Автоновости дня.