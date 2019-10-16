Стало известно, когда будет окончательно открыта трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург

15 ноября автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург должна быть готова к введению в эксплуатацию. Об этом рассказал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Чиновник отметил, что автотрассу откроют до конца в течение ноября 2019 года. При этом строительство и оформление документальной базы будут закончены уже в середине следующего месяца. Отметим, что проезд по скоростной платной дороге будет стоить примерно 2 000 рублей.

Напомним, что длина ФАД М-11 Москва – Санкт-Петербург составляет 669 километров. Данные путь начинается от МКАД и заканчивается, примыкая к КАД вокруг Северной столицы, сообщает Газета.ру.