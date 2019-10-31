Стало известно, где работают самые счастливые люди

Сотрудники сервиса по поиску работы Headhunter назвали те сферы, в которых работают самые счастливые люди. Направления были установлены с помощью проведения опроса. Итак, стало известно, что счастливее всех те россияне, кто работает в медицине, фармацевтике и на госслужбе. Самыми несчастными, в свою очередь, являются работники сферы автомобильного бизнеса, а также рабочие.

Известно, что все участники профопроса оценивали уровень своего счастья, выставляя баллы от нуля до 10-ти. Средний уровень оценки у фармацевтов и врачей составил 6,1 балла. Вторую строчку заняла госслужба с 5,9 балла. Эксперты в области управления персоналом замкнули ТОП-3 самых счастливых и набрали при этом 5,8 балла. Также стало ясно, что самыми недовольными являются сотрудники сферы автобизнеса. Они сумели поставить в среднем лишь 4,4 балла. Рабочие также несчастливы, но их показатель составил 4,7 балла.

Кроме того, специалисты выяснили, где работники счастливее всего. Так, больше всего своей сферой труда довольны жители ХМАО – они наставили 6,3 балла «счастья». Затем следуют жители Краснодарского края – их показатель равняется 6-ти баллам. Самые несчастные сотрудники в Ставропольском (4,5 балла) и Пермском краях (4,8 балла). Отмечается, что статистика также помогла установить следующее: опрошенные в возрасте от 55 лет счастливее тех, кому 18-24 года, сообщает РГ.