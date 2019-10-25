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Стали известны востребованные в будущем профессии в России

Эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина составила список профессий, который будут наиболее востребованы в ближайшем будущем в России. Об этом пишет RT.

Выяснилось, что сохранится потребность в таких массовых профессиях, как бухгалтер, педагог, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Среди дефицитных профессий будут востребованы электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёры оперативно-выездной бригады, менеджеры контроля качества биотехнологического производства, инженеры-химики.

Кроме того, технологический прогресс повышает важность новых профессий. К ним можно отнести специалиста по большим данным и облачным приложениям.

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