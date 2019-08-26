Стали известны подробности ЧП с раскопанной могилой в Башкирии

К осквернению могилы 25-летней женщины в городе Мелеузе в Башкирии может быть причастен её бывший молодой человек. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан».



Журналистам стало известно, что могила была раскопана до гроба. В том месте, где у покойницы голова, в крышке гроба было пробито отверстие. По предварительным данным, молодой человек хотел убедиться, что его девушка действительно похоронена и гроб не пустой.



По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Виновному в осквернении могилы может грозить до года исправительных работ или штраф в 40 тысяч рублей.

