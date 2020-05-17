Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19

Стало известно, кого будут первыми прививать от коронавируса в случае создания вакцины. Необходимость вакцинации будут определять по наличию в организме антител к COVID-19, пишет РЕН ТВ.
По словам заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, с помощью вакцины необходимо создать иммунитет к коронавирусу. Те, у кого высокий уровень антител, не нуждаются в повышении иммунитета.
Так, первыми от коронавируса будут прививать людей из группы риска. Это представители некоторых профессий, которые по долгу службы вынуждены много контактировать с людьми. Например, врачи, продавцы, таксисты, волонтёры.
Специалист уверен, что после создания вакцины прививка от коронавируса станет такой же обыденностью, как и прививка от гриппа.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram