На главную Новости мира Стали известны лучшие города для покупки жилья в России
Новости мираОбщество

Стали известны лучшие города для покупки жилья в России

Компания «Талан» выяснила, жителям каких городов России имеют максимальные шансы обзавестись собственной квартирой. Об этом пишет Лента.

Выяснилось, что счастливчиками являются жители Ростова-на-Дону, Красноярска и Краснодара. Средний уровень зарплаты в этих городах находится на уровне 46,8 тысячи рублей при средней стоимости квадратного метра жилья в 55,8 тысячи рублей.

Минимальные шансы на покупку жилья у жителей Петербурга. Размер средней зарплаты в городе вдвое меньше средней стоимости «квадрата» жилья (64 тысячи и 128 тысяч рублей соответственно).

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»