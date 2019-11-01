Стали известны лучшие города для покупки жилья в России

Компания «Талан» выяснила, жителям каких городов России имеют максимальные шансы обзавестись собственной квартирой. Об этом пишет Лента.

Выяснилось, что счастливчиками являются жители Ростова-на-Дону, Красноярска и Краснодара. Средний уровень зарплаты в этих городах находится на уровне 46,8 тысячи рублей при средней стоимости квадратного метра жилья в 55,8 тысячи рублей.

Минимальные шансы на покупку жилья у жителей Петербурга. Размер средней зарплаты в городе вдвое меньше средней стоимости «квадрата» жилья (64 тысячи и 128 тысяч рублей соответственно).