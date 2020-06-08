Стали известны дикие подробности избиения чиновника в Ялте

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В Ялте хулиганы избили помощника главы администрации города Дилявер Сейдаметов. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что чиновник курировал в городе вопросы межнациональных отношений. Конфликт между ним и группой молодых людей на машине с чеченскими номерами, возник в поселке Кореиз.

В администрации города рассказали, что Сейдаметов сделал чеченцам замечание за гонки, которые те устроили на автомобиле в квартале, где играли дети.

По предварительным данным, за чиновника вступились местные жители. Сейдаметов сумел дать отпор нескольким оппонентам, вооруженным металлическими предметами. Утверждается, что он успел отправить в нокаут пару «разборщиков». Однако один из них подбежал сзади и ударил его арматурой по голове.

Чиновнику оказали первую медицинскую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает. При этому мужчина не собирается обращаться в полицию, поскольку считает конфликт исчеранным.