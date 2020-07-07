Стали известны детали убийства мальчика из-за громкой музыки на Кубани

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Задержана жительница Краснодарского края, которая подозревается в убийстве 9-летнего мальчика. Газете «МК» стало известно о том, что женщина рассказала на допросе.

Инцидент произошел 10 мая прошлого года. По словам задержанной, причиной ее агрессии стал тот факт, что племянник ее возлюбленного слишком громко слушал музыку. При этом она предупреждала, что он может разбудить маленьких детишек.

В какой-то момент злоумышленница схватила мальчика за горло. Через некоторое время она поняла, что тот не дышит. После этого женщина перенесла тело убитого в ванную, расчленила и положила в емкость, которую засыпала хлоркой. Несколько дней назад оперативники обнаружили ужасную находку в сарае.

Сейчас убийца взята под стражу.