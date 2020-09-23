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Новости мираПроисшествия

Стала известна причина гибели аспирантки, которую убил историк Соколов

Иван Федоров

В среду, 23 сентября, на заседании по убийству аспирантки Анастасии Ещенко ее любовников Олегом Соколовым стало известно, как именно погибла девушка, сообщает LIFE. 

По словам судмедэксперта, потерпевшая скончалась от огнестрельных ранений в голову. Убийца несколько раз выстрелил в девушку с близкого расстояния. Дистанция между погибшей и орудием убийства варьируется от 15 сантиметров до полутора метров. 

Кроме того, Олег Соколов еще и пытался задушить Ещенко. На голове и шее девушки были обнаружены характерные следы. По мнению  экспертов, мужчина сначала пытался задушить свою жертву, однако у него не вышло. Тогда он решил прибегнуть к огнестрельному оружию. 

Напомним, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и попытался скинуть останки в реку. Именно в тот момент его и задержали правоохранительные органы.

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