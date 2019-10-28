США отказали России в передаче осужденного летчика Ярошенко

Соединенные Штаты отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме США.

Об этом говорится в письме начальника департамента международных переводов Паулы Вульф на имя своей российской коллеги из Министерства юстиции РФ Александры Дроновой.

Решение было принято 7 октября. В частности, отмечается, что «Соединенные Штаты приняли такое решение исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений».

— Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — сказал Ярошенко «Известиями».

Теперь Константин Ярошенко сможет вновь просить задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства лишь через два года. Однако, как отмечается в письме, Вашингтон вряд ли примет иное решение, если «обстоятельства не изменились серьезно».

Россиянин работал по разовым контрактам пилотом коммерческой авиации в африканских странах. В 2010 году его арестовали в Либерии и тайно переправили в CША. С 2011 года Ярошенко сидит в тюрьме по обвинению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина.

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