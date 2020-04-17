Сроки сдачи ЕГЭ снова могут перенести

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В пятницу, 17 апреля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сделал важное заявление по поводу ЕГЭ. Он сообщил, что сроки сдачи ЕГЭ могут быть перенесены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Окончательное решение по ЕГЭ будет принято после майских праздников.

В настоящее время планируется начать ЕГЭ с 8 июня. Организация и проведение экзаменов меняться не будут.

Министерство просвещения для лучшей подготовки школьников к итоговой аттестации запускает новый телепроект на ОТР. Здесь будут транслировать онлайн-уроки.