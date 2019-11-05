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Сравнили с заключенной: Фанатов поразил новый образ актрисы Яковлевой

Известная актриса Елена Яковлева выложила в своем Инстаграме новый снимок. На кадре знаменитость позирует в оригинальном образе.

Однако новый стиль Елены пришелся по вкусу далеко не всем поклонникам. Некоторые из них отреагировали на изменения с осуждением. Одна из поклонниц предположила, что образ был придуман для новой роли, в которой Яковлева может играть заключенную.

Однако нашлись и те, кто отметил, что прическа актрисы хороша. Другие фанаты подметили, что новый образ смотрится «прикольненько», сообщает Царьград.

Фото: Инстаграм Елены Яковлевой

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