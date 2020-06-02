Спортсмен-параолимпиец убит в Ангарске

20-летний парень убил спортсмена-параолимпийца в городе Ангарске (Иркутская область). Об этом рассказали представители СК РФ.
ЧП произошло 24 мая. Как полагают следователи, подозреваемый избил параолимпийца. Последний скончался от полученных повреждений. Нападавший место преступления покинул, но был найден правоохранителями.
Сейчас молодой человек находится под арестом. Ему грозит тюремное наказание продолжительностью до 15 лет, пишет РЕН ТВ.
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