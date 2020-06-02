Спортивные и бизнес-проекты Константина Синцова

-

Константин Владимирович Синцов родился в Кемеровской области в 1971 году. После окончания Кузбасского политехнического университета в 1993 году он решил заняться бизнесом. Начинающий предприниматель обратил внимание на то, что зерноперевозки в России производятся очень долго и практически бессистемно, притом в стране много качественного зерна, которое можно было бы успешно продавать за рубежом. Для экспорта не хватало главного – качественных современных вагонов.

Выкупив новый вагонный парк для перевозки зерновых, Константин Синцов и его партнер Константин Засов основали свой первый бизнес. Они набрали команду профессионалов для разработки транспортной схемы поставки аграрных грузов.

Так, в 2008 году была учреждена компания «Русагротранс», которая впоследствии помогла существенно увеличить продажи российского зерна за счет налаженной инфраструктуры поставок. Позже на ее основе Константин Синцов и Константин Засов создали крупный холдинг, предприятия которого теперь осуществляют перевозку различных грузов, таких как минеральные удобрения, лес, химическая продукция, аграрные грузы и прочее. Холдинг получил название ГК РТК (Группа Компаний «Рустранском»).

В 2018 году операционные показатели холдинга продемонстрировали отличные результаты работы организации: показатель EBITDA составил 31,1 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA – 60,4%.

Константин Владимирович Синцов занимал в компаниях холдинга несколько руководящих должностей. Так, он исполнял обязанности председателя совета директоров «Русагротранса», «Рустранскома» и «ЛП Транс», а также работал на позиции генерального директора «Рустранскома».

Спортивные инициативы в Кемерове

Спорт всегда занимал важное место в жизни Константина Синцова. Бизнесмен до сих пор активно поддерживает различные спортивные события в Кемеровской области, а также инвестирует собственный капитал в строительство новых спортивных объектов в родном городе.

Так, Синцов выступил одним из учредителей турнира по борьбе «Шахтерская слава», на который ежегодно съезжаются борцы из разных городов и стран. Кроме того, он выделяет личные средства на строительство спортзалов в кемеровских школах и оснащает их новейшим оборудованием. Одной из таких школ стала школа №49, которую в свое время окончил сам Константин Владимирович