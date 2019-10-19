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Специалисты рассказали, какие автомобильные масла могут убить мотор

Эксперты из издательства АвтоВзгляд рассказали о том, какое масло заливать в машину, чтобы не убить ее мотор. При этом специалисты обратили внимание на то, что при приближении зимы к процессу выбора масла надо подходить более тщательно.

Известно, что, покупая масло к зимнему сезону, зачастую автомобилисты уверены: в холода в машину надо лить лишь синтетические масла, при этом наименее вязкие. Однако такой подход не совсем верный. Важнее всего в масле «на зиму» категория вязкости ее следует выбирать вдумчиво, исходя от зимних температур в регионе или городе.

При этом автомобильные эксперты отметили, что для атмосферных двигателей особо опасны энергосберегающие масла с маркировкой «A5/B5» на синтетической основе. А вот для турбированных движков с малым объемом наоборот такие масла подойдут прекрасно. Соответственно, эксперты предупреждают: не следует гнаться за «синтетикой». Такой подход может привести к «смерти» старых и простых моторов, сообщают Автоновости дня.

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