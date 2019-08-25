Специалисты подсчитали, сколько россиян трут памятники «на удачу»

Специалисты туристического сервиса Туту.ру провели опрос, в ходе которого выяснили, сколько российских туристов трут памятники «на удачу».

В опросе приняли участие более 3,5 тысяч человек.

По данным опроса, 23% россиян верят в примету и если по пути попадаются такие скульптуры, то не упускают возможности потереть по «наглаженному» месту. 18% опрошенных гладят только определенные скульптуры и перед этим всегда узнают, что кроется за ритуалом.

Большая часть респондентов, а именно 57%, никогда так не делают и считают, что это наносит вред скульптурам.

И лишь 2% опрошенных россиян в поездках специально планируют свои маршрут так, чтобы попались скульптуры, которые можно потереть «на удачу».