Специалист рассказал, почему не стоит говорить «да» по телефону

В последнее время жители России стали получать телефонные звонки с незнакомых номеров. При этом складывается такое впечатление, что собеседник намеренно хочет добиться того, чтобы человек произнёс определённые фразы: «да», «подтверждаю». Об этом пишет «АиФ».



По мнению экспертов, таким образом злоумышленники могут собирать цифровые отпечатки голоса человека, чтобы затем перепродать их. Дело в том, что с 1 июля прошлого года российские банки могут оказывать услуги без личного присутствия клиента. Для этого они собирают биометрическую информацию, в том числе и записи голоса клиента. По данным Центрального банка РФ, биометрию сейчас можно сдать в 140 банках (в общей сложности — 5 тысяч отделений).



Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский рассказал, что мошенники, называя полное имя человека, просят его сказать «да», а иногда и произнести кодовой слово. Но этих данных недостаточно, чтобы получить кредит. Оператор банка обязательно поймёт, что голос человека неестественный, кроме того, нельзя заранее понять, как он будет вести диалог, что спрашивать.



– Оформить кредит злоумышленники вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться, – рассказал Александр Дворянский «АиФ».



В то же время эксперт отметил, что банки «узнают» клиента не только по голосу, но и по кодовому слову, идентификатору сим-карты, по лицу. Кроме того, перевести деньги с вашего счёта банк может только на карту, привязанную вами в личном кабинете.



– Поэтому, отвечая на вопрос о том, смогут ли мошенники с помощью данных записей снять деньги с вашего счета, уверенно скажу: нет, – заявил Дворянский.



В то же время никто не мешает преступникам смонтировать запись вашего голоса так, как будто вы соглашаетесь на какой-то сомнительный поступок, а затем шантажировать вас, обещая распространить её среди знакомых или коллег по работе.



В любом случае эксперты советуют говорить «алло», а также не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Наконец, если вы не собираетесь пользоваться биометрией при общении с банком, от сбора такой информации лучше просто отказаться. Ни одно финансовое учреждение не может заставить вас сдать свои биометрические данные.

