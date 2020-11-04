Специалист рассказал, как обнаружить слежку через веб-камеру

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как самостоятельно обнаружить слежку через веб-камеру. Об этом пишет РЕН ТВ.
По словам эксперта, самый очевидный признак слежки — «зависание» компьютера или телефона. В этом случае устройство начинает работать с перебоями во время подключения к интернету или же сразу после включения.
Многие люди думают, что если камера самопроизвольно включается, то это верный признак слежки.
Чтобы избежать «неловких» ситуаций Арсений Щельцин советует пользователям не компрометировать себя самостоятельно. Прежде всего, не стоит делать перед веб-камерой того, что может вам навредить. Также не рекомендуется заносить телефон в раздевалку или ванну.
Специалист также рекомендовал использовать более защищенную камеру. Например, есть такие устройства с аналоговой «крышкой». Такая веб-камера самостоятельно помешает несанкционированной съемке.