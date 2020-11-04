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Новости мираОбщество

Специалист рассказал, как обнаружить слежку через веб-камеру

Елена Лобанова

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как самостоятельно обнаружить слежку через веб-камеру. Об этом пишет РЕН ТВ. 

По словам эксперта, самый очевидный признак слежки — «зависание» компьютера или телефона. В этом случае устройство начинает работать с перебоями во время подключения к интернету или же сразу после включения. 

— К тому же вас должно насторожить и появление на компьютере неизвестных вам программ. Обычно, они «притормаживают» работу устройств, — рассказал Щельцин. 

Многие люди думают, что если камера самопроизвольно включается, то это верный признак слежки. 

— Конечно, это так, но и тут есть исключения. Например, зачастую значок возле веб-камеры может не гореть, но при этом за вами будет вестись слежка, — подчеркнул эксперт. 

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Чтобы избежать «неловких» ситуаций Арсений Щельцин советует пользователям не компрометировать себя самостоятельно. Прежде всего, не стоит делать перед веб-камерой того, что может вам навредить. Также не рекомендуется заносить телефон в раздевалку или ванну. 

— Самая хорошая защита — антивирусы. Но необходимо тщательно следить за их обновлениями. Нужно устанавливать новую версию сразу после ее выпуска, — заметил Арсений Щельцин. 

Специалист также рекомендовал использовать более защищенную камеру. Например, есть такие устройства с аналоговой «крышкой». Такая веб-камера самостоятельно помешает несанкционированной съемке.

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