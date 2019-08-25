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«Спартак» вырвал победу на последних минутах матча в Самаре

Московский «Спартак» сумел добиться победы в выездном матче с самарскими «Крыльями советов» – 2:1. Решающий мяч был забит уже в компенсированное время. 

Счёт открыли хозяева поля – на 42-й минуте отличился Александр Соболев. Для него это был уже шестой мяч в сезоне.

Крылья Советов — Спартак — 1:0. Александр Соболев, Российская Премьер-Лига, 7 тур 25.08.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Счёт на 54-й минуте сравнял Джордан Ларсон. Для полузащитника «Спартака» это был первый гол в чемпионате России.

Крылья Советов — Спартак — 1:1. Джордан Ларссон, Российская Премьер-Лига, 7 тур 25.08.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Победу красно-белым уже в компенсированное время принёс другой новичок команды Гус Тиль. 

Крылья Советов — Спартак. 1:2. Гус Тиль, Российская Премьер-Лига, 7 тур 25.08.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

После 7 туров сразу пять команд набрали по 14 очков: это «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». На очко отстаёт ЦСКА.

Фото: spartak.com

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