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Создатель молочного бренда «Б.Ю. Александров» раскритиковал веганов

Основатель молочной компании «Б.Ю. Александров» Борис Александров раскритиковал позицию вегетарианцев и веганов, касающуюся молока. Также он заявил журналу Forbes, что слова о вреде молока для здоровья человека – это «идиотизм».

– …все вегетарианцы и все веганцы, я уж не знаю какие еще «цы» – они все воспитались и выросли на молоке своей мамы. Поэтому говорить, что молоко вредное – идиотизм. Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке, – резко прокомментировал позицию вегетарианцев глава бренда.

По мнению Александрова, соевое и миндальное молоко сейчас находятся в моде. Как только она закончится, развитие этого сегмента продуктов завершится, сообщает Вечерняя Казань.

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