Создан гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые из Поднебесной разработали специальный гель, который может восстановить целостность зубов без использования пломб. Сотрудники Чжэцзянского университета создали смесь, которая состоит из строительных блоков реальной зубной эмали – кальция и фосфата, сообщает РЕН ТВ.

При проведении научных изысканий специалисты использовали зубы человека, которые были поражены кислотой. Больные зубы поместили в искусственную среду для создания эффекта полости рта. Через двое суток после нанесения специального препарата ученые отметили, что эмаль стала расти.

Примечательно, что толщина новой эмали составила лишь три микрометра. Но, согласно утверждениям ученых, постоянное использование нового геля поможет эмали расти быстрее.

Отмечается, что толщина новой эмали составила всего 3 микрометра. Однако ученые уверяют, что при регулярном использовании геля толщину «ремонтного» слоя можно повысить.