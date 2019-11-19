Создан 3D-принтер, который может одновременно печатать из 8 материалов

Сотрудники Университета Уисс в Гарварде создали и презентовали совершенно новый 3D-принтер. Устройство способно печатать вещи из 8 различных материалов и переключаться между ними 50 раз за секунду. Отметим, что данное изобретение эксклюзивно по сравнению с большинством других похожих девайсов: они создают объекты лишь из одного материала.

Чтобы повысить скорость печати, специалисты воспользовались насадками, способными менять материалы 50 раз за секунду. Для сравнения можно представить, что колибри взмахивает крыльями с подобной скоростью.

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Помощниками для скорого переключения материалов являются несколько Y-образных соединений внутри печатающей головки, где несколько каналов чернил соединяются в одном сопле. Так ученые быстро собирают многоматериальные волокна, которые и создают объект, сообщает Хайтек.