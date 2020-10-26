«Союзмультфильм» представил новый образ Зайца из «Ну, погоди!»

Компания «Союзмультфильм», собирающаяся перезапустить легендарный «Ну, погоди!», представила новый образ Зайца.

– Встречайте – Заяц! Да-да, тот самый Заяц, которого мы увидим в перезапуске «Ну, погоди!». Посмотрите, какой у них с Волком прекрасный дуэт! – написано в группе компании в ВК.

Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская отметила, что было рассмотрено свыше 30 вариантов образа Зайца. Творческой группе было важно найти баланс, сделав героя современным, но в то же время сохранив преемственность. Одна из общих черт у зайцев разных времён – цвет глаз.

Сообщается, что в новом мультфильме Зайца будет озвучивать шоумен Дмитрий Хрусталёв. Ранее проходила информация, что Волк заговорит голосом Гарика Харламова.