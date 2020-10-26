«Союзмультфильм» представил новый образ Зайца из «Ну, погоди!»

Компания «Союзмультфильм», собирающаяся перезапустить легендарный «Ну, погоди!», представила новый образ Зайца.
Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская отметила, что было рассмотрено свыше 30 вариантов образа Зайца. Творческой группе было важно найти баланс, сделав героя современным, но в то же время сохранив преемственность. Одна из общих черт у зайцев разных времён – цвет глаз.
Сообщается, что в новом мультфильме Зайца будет озвучивать шоумен Дмитрий Хрусталёв. Ранее проходила информация, что Волк заговорит голосом Гарика Харламова.