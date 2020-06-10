Сотрудники МЧС объяснили, как пережить сильную жару

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Сотрудники МЧС РФ объяснили, как пережить жаркую погоду без проблем. В первую очередь, эксперты призвали не употреблять алкоголь и не нагружать себя физически.

Двигаться стоит в обычном режиме, силы нужно экономить. Также рекомендуется больше быть в тени. Специалисты не советуют пить пиво и другой алкоголь, потому что такие напитки плохо влияют на состояние организма.

Работники МЧС призвали ходить в светлой одежде, которая пропускает воздух. Также нужно носить головной убор, пишет РЕН ТВ.