Сотрудники ДПС смогут аннулировать свидетельства техосмотра

Инспекторы ГИБДД смогут аннулировать полисы прохождения технического осмотра. Это касается тех документов, которые автомобилисты получили удаленно, купив их, а также не посещая место ТО.
Сотрудники министерства экономики полагают, что в данное время таким образом действуют минимум 80 процентов водителей. Новые правила будут работать с 8 июня 2020 года. Согласно нововведениям, в ходе прохождения ТО надо будет фотографировать процесс три раза, снимки будут передаваться в облачное хранилище МВД.
Сотрудник ДПС в любое время сможет проверить, была ли настоящая проверка автомобиля. Если ее проигнорировали, то полис будет изъят и аннулирован, а автолюбителю назначен штраф за езду без документа технического осмотра, равный двум тысячам рублей, сообщает РЕН ТВ.
Видео: РЕН ТВ