Сотрудники ДПС смогут аннулировать свидетельства техосмотра

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Инспекторы ГИБДД смогут аннулировать полисы прохождения технического осмотра. Это касается тех документов, которые автомобилисты получили удаленно, купив их, а также не посещая место ТО.

Сотрудники министерства экономики полагают, что в данное время таким образом действуют минимум 80 процентов водителей. Новые правила будут работать с 8 июня 2020 года. Согласно нововведениям, в ходе прохождения ТО надо будет фотографировать процесс три раза, снимки будут передаваться в облачное хранилище МВД.

Сотрудник ДПС в любое время сможет проверить, была ли настоящая проверка автомобиля. Если ее проигнорировали, то полис будет изъят и аннулирован, а автолюбителю назначен штраф за езду без документа технического осмотра, равный двум тысячам рублей, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ