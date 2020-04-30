Сотрудницу полиции уволили за план по штрафам в Новосибирске

Сотрудница полиции в Новосибирске была уволена после того, как стало известно о требовании от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный ГУМВД.
Сообщается, что в Сети появились голосовые сообщения, на которых якобы начальник службы участковых УМВД города давала указания сотрудникам составлять «по 8-10 протоколов».
При этом в аудиозаписи говорилось, что оформлять нужно «всех поголовно», кроме женщин с колясками и стариков. При отсутствии нужного числа протоколов, рабочий день был бы продлен.
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