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Составлен список мужских имён, за обладателей которых не советуют выходить замуж

Специалисты составили список мужских имён, за обладателей которых не стоит выходить замуж из-за их сильной привязанности к своим матерям. Об этом пишут «Челнинские известия»

Наладить семейную жизнь с такими мужчинами женщинам будет нелегко, так как в семье постоянно будет присутствовать мать. Правда, не стоит принимать жизненые решение по этим советам, так же как по гороскопам в газетах или интернете. Это лишь усреднённая информация «о типичных представителях». 

– Константин стоит на первом месте среди маменькиных сынков, – пишут «Челнинские известия». –  С рождения в нём заложена сильная родственная связь с матерью и ничто её не может разорвать на протяжении всей жизни.   

На втором месте Илья. Мальчиков с таким именем матери опекают с рождения, выполняя все их капризы. Из-за этого они становятся избалованными. 

Кирилл, как правило, с самого раннего детства эгоистичен и уверен, что все ему должны. Друзей у Кириллов из-за этого много не бывает, а иногда их и вовсе нет. Много времени он проводит с мамой, которая и выбирает ему будущую жену. 

Матвей слишком ранимый и впечатлительный. Из-за этого у мальчика возникает большая зависимость от мамы. Часто мужчины с таким именем оказываются холостяками. 

Тимофей –  часто долгожданный ребёнок. С детства его любят и буквально сдувают пыль. При этом ограждая от выполнения домашних обязанностей. Зачастую не умеет он выполнять какие-либо обязанности и во взрослой жизни. 

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