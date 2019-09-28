Составлен список мужских имён, за обладателей которых не советуют выходить замуж

Специалисты составили список мужских имён, за обладателей которых не стоит выходить замуж из-за их сильной привязанности к своим матерям. Об этом пишут «Челнинские известия».



Наладить семейную жизнь с такими мужчинами женщинам будет нелегко, так как в семье постоянно будет присутствовать мать. Правда, не стоит принимать жизненые решение по этим советам, так же как по гороскопам в газетах или интернете. Это лишь усреднённая информация «о типичных представителях».



– Константин стоит на первом месте среди маменькиных сынков, – пишут «Челнинские известия». – С рождения в нём заложена сильная родственная связь с матерью и ничто её не может разорвать на протяжении всей жизни.



На втором месте Илья. Мальчиков с таким именем матери опекают с рождения, выполняя все их капризы. Из-за этого они становятся избалованными.



Кирилл, как правило, с самого раннего детства эгоистичен и уверен, что все ему должны. Друзей у Кириллов из-за этого много не бывает, а иногда их и вовсе нет. Много времени он проводит с мамой, которая и выбирает ему будущую жену.



Матвей слишком ранимый и впечатлительный. Из-за этого у мальчика возникает большая зависимость от мамы. Часто мужчины с таким именем оказываются холостяками.



Тимофей – часто долгожданный ребёнок. С детства его любят и буквально сдувают пыль. При этом ограждая от выполнения домашних обязанностей. Зачастую не умеет он выполнять какие-либо обязанности и во взрослой жизни.

