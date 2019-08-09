Составлен рейтинг самых популярных в России дорогих внедорожников

Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных в России внедорожников, цена которых более 5 миллионов рублей. Для составления списка использовались данные о продажах автомобилей за 7 месяцев 2019 года.



Самым популярным автомобилем данного сегмента стал Toyota Land Cruiser 200. За 7 месяцев продали 3634 автомобиля. Их средняя стоимость – 5 миллионов 400 тысяч рублей.



Вторую строчку рейтинга занимает BMW Х5, стоящий в среднем 5,1 миллиона рублей. Таких внедорожников в России продали 2821 штуку. На третьем месте – Lexus LX, цена которого превышает 7 миллионов рублей. Всего было продано 1978 автомобилей.



Также в десятку самых популярных дорогих внедорожников вошли: Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLS, BMW X6, Audi Q7, Land Rover Range Rover, Audi Q8 и BMW X7.

