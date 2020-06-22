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Соседка рассказала о матери замурованного в бетон мальчика

Никита Брыкин
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Жительница Астраханской области прокомментировала ситуацию со смертью ребенка, которого нашли замурованным в бетоне. В убийстве подозревают его мать Галину Морозову. Об этом пишет Пятый канал.

В пятницу было найдено тело 12-летнего мальчика. По версии следствия, в начале марта он ушел из дома и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, в результате чего тот скончался. Семья мальчика пыталась запутать следствие.

«Все соседи в шоке. Как это так? Собственного сына убить — разве так можно», — отметила пенсионерка.

Кроме того, она дала характеристику подозреваемой.

«Когда лезла в депутаты, уж больно умной рекомендовала себя», — заключила соседка.

Сообщается, что в 2019 году Морозова баллотировалась на пост губернатора Астраханской области. В конце 2017 года она предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.

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