Соседка рассказала о матери замурованного в бетон мальчика

Жительница Астраханской области прокомментировала ситуацию со смертью ребенка, которого нашли замурованным в бетоне. В убийстве подозревают его мать Галину Морозову. Об этом пишет Пятый канал.
В пятницу было найдено тело 12-летнего мальчика. По версии следствия, в начале марта он ушел из дома и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, в результате чего тот скончался. Семья мальчика пыталась запутать следствие.
«Все соседи в шоке. Как это так? Собственного сына убить — разве так можно», — отметила пенсионерка.
Кроме того, она дала характеристику подозреваемой.
«Когда лезла в депутаты, уж больно умной рекомендовала себя», — заключила соседка.
Сообщается, что в 2019 году Морозова баллотировалась на пост губернатора Астраханской области. В конце 2017 года она предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.
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