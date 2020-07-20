Солистка Мариинского театра попалась в руки мошенников

Мошенники обокрали солистку Мариинского театра Елизавету Захарову. С помощью приложения просмотра экрана на смартфоне злоумышленники похитили деньги со счетов артистки.

46-летняя солистка Мариинки попалась на хакерские уловки. Мошенникам удалось вывести деньги через приложение для мобильного телефона, которое даёт удаленный доступ к устройству.

В итоге со счетов Елизаветы ушло порядка 30 тыс. рублей. Сейчас этим делом занимается полиция, сообщает РЕН ТВ.



