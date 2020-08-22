Солистка Little Big Соня Таюрская в бикини украсила обложку мужского журнала

Солистка Little Big Соня Таюрская украсила обложку сентябрьского номера популярного мужского журнала. 29-летняя девушка позировала перед объективом фотоаппарата в бикини.

Очень откровенный купальник был расшит сияющими кристаллами. Это придало образу Сони еще более пикантный вид. Как сообщает Woman.ru, предложение о фотосессии поступило Таюрской после выхода хита Uno, когда ее популярность резко возросла.

Отметим, что фанаты девушки был в восторге от ее эротической фотосессии. Они не верят, что такая сексуальная и стройная девушка могла страдать от лишнего веса несколько лет назад.