Солистка Little Big рассказала об опасных последствиях жесткой диеты

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о том, чем опасна жесткая диета.
У себя в инстаграме девушка опубликовала две фотографии. Она написала, что на левом фото она в 2016 году. Перед этим в течение 3 месяцев певица питалась только жидкими супами и овощами. В итоге сбросила вес до 48 килограммов.
Такой вес у Софьи продержался только 2 месяца. Затем она «ушла в жуткий зажор» и набрала 10 килограммов.
Промучившись так некоторое время, девушка начала питаться правильно и пошла в спортзал. Вес у неё остановился в районе 60 килограммов и никуда не уходил. Но формы значительно улучшились.
На фото справа Софья в 2020 году. У неё нет никакой зависимости от еды, спорта почти нет. При этом ест певица всё, что хочет.