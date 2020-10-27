Солистка Little Big рассказала об опасных последствиях жесткой диеты

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о том, чем опасна жесткая диета.

У себя в инстаграме девушка опубликовала две фотографии. Она написала, что на левом фото она в 2016 году. Перед этим в течение 3 месяцев певица питалась только жидкими супами и овощами. В итоге сбросила вес до 48 килограммов.

Такой вес у Софьи продержался только 2 месяца. Затем она «ушла в жуткий зажор» и набрала 10 килограммов.

– С того момента начались адские качели +5 -3 +7 -2 в итоге я заработала рпп и промучилась 3 года, – написала певица.

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Промучившись так некоторое время, девушка начала питаться правильно и пошла в спортзал. Вес у неё остановился в районе 60 килограммов и никуда не уходил. Но формы значительно улучшились.

На фото справа Софья в 2020 году. У неё нет никакой зависимости от еды, спорта почти нет. При этом ест певица всё, что хочет.

– Хочу ли я опять увидеть на весах 48 кг? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах, при этом я вечнохудеющая Соня, – написала Таюрская.