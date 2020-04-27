Соцсети: Полицейские избили человека в Змеиногорске

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после публикации в соцсетях жесткого видео. На кадрах ролика можно заметить полицейских, которые избивают мужчину.
Как подчеркивает автор контента, ЧП случилось в Змеиногорске (Алтайский край), в «первый день карантина». При просмотре можно увидеть, что несколько стражей порядка прижали к земле мужчину. Один из полицейских бьет гражданина дубинкой. Уточняется, что между потерпевшим и сотрудниками правоохранительных органов мог произойти конфликт.
Официальное подтверждение инцидента отсутствует. Кроме того, неизвестно, относится ли это ЧП к карантину (введен 24 апреля, сообщает Алтайская правда).
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