Соцработница зарезала семью инвалидов ради денег

В Карелии вынесен приговор 35-летней женщине, которая убила двух человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Преступление было совершено 5 ноября 2018 года. В это время женщина работала в Центре социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района. Вооружившись ножом, она пришла в квартиру к 58-летнему мужчине и его 55-летней сестре. Оба пострадавших были инвалидами. Соцработница нанесла хозяевам множественные ножевые ранения, а когда они умерли, взяла из дома более 260 тысяч рублей и скрылась.



Суд признал женщину виновной и приговорил её к 14,5 годам колонии общего режима. Вступил ли приговор в законную силу, не сообщается.

