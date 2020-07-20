Социологи узнали, где живут самые вежливые люди России

Самые вежливые россияне живут в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Томске. Такой вывод сделали аналитики из исследовательского агентства Zoom Market.

Оказалось, что самые вежливые люди в стране — это нижегородцы. Чего не скажешь про москвичей. Столица попала лишь на 17 строчку рейтинга. А город русской интеллигенции, Санкт-Петербург, обосновался на 5 месте.

Уточним, что в опросе поучаствовали 2,4 тысячи человек из 20 городов России. У них спрашивали, всегда ли они уважительно общаются с людьми и как часто им приходится перебивать собеседников. На основе ответов участников опроса аналитики и составили рейтинг.