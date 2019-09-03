Собака больше месяца охраняла тело хозяина, умершего в тундре

В Мурманской области собака породы ретривер более месяца охраняла тело хозяина, умершего в тундре. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.



66-летний турист из Санкт-Петербурга приехал в Мурманскую область на машине 27 июля. В тот же день он оставил автомобиль на парковке Ловозерского ГОКа и отправился в сторону Сейдозера – священного для саамов места, популярного среди туристов. Вернуться обратно он собирался на следующий день, но так и не вышел из тундры.



Труп мужчины и охранявшую его собаку местный житель нашёл в понедельник, 2 сентября в 3,5 километрах от автостоянки. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, обстоятельства его смерти установят эксперты.



Сообщается, что собака всё это время находилась рядом с трупом хозяина. Пёс сильно исхудал, но так и не бросил погибшего человека.

