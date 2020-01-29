Сноубордист потерял 8 зубов из-за неправильно установленной скамейки

Сноубордист Егор Серов, выступающий на профессиональном уровне, потерял 8 зубов на склоне в Сочи. Это случилось в минувшем году после неудачно выполненного виража во время выступления на горнолыжном фестивале в «Розе Хутор» в Красной Поляне.

Молодой человек выполнял сложный трюк. Однако все пошло не по плану, и спортсмен влетел в скамью, на которой сидели журналисты. При этом известно, что лавка не должна была находиться на горнолыжной трассе согласно правилам безопасности, сообщает Вечерняя Казань.

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После инцидента у Серова врачи нашли трещину в черепе. Кроме того, молодой человек остался без восьми зубов. Уточняется, что организаторы праздника пообещали Егору, что оплатят лечение и компенсируют моральный ущерб, чтобы спортсмен не подавал заявление в правоохранительные органы. Однако, как сообщается, помощи Серов так и не дождался.