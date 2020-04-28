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Смоленский педофил изнасиловал несовершеннолетнюю соседку

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В Смоленске, в одном из общежитий Заднепровского района, произошло ЧП.  Мужчина совершил насильственные действия в отношении 13-летней девочки — подростка.

Он поймал ребёнка в коридоре общежития,  затащил в комнату и надругался.

ЧП стало достоянием жителей дома. Они оперативно вызвали полицию. К общежитию подъехали сотрудники ведомства. Мужчину задержали. В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, — пишет readovka67.

Информация о данном инциденте была распространена через социальные сети.

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