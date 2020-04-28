Смоленский педофил изнасиловал несовершеннолетнюю соседку

В Смоленске, в одном из общежитий Заднепровского района, произошло ЧП. Мужчина совершил насильственные действия в отношении 13-летней девочки — подростка.
Он поймал ребёнка в коридоре общежития, затащил в комнату и надругался.
ЧП стало достоянием жителей дома. Они оперативно вызвали полицию. К общежитию подъехали сотрудники ведомства. Мужчину задержали. В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, — пишет readovka67.
Информация о данном инциденте была распространена через социальные сети.
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