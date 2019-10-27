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СМИ: В Подмосковье силовики задержали студента, который готовил нападение на колледж

В городе Зарайске (Московская область) силовиками задержан 18-летний студент. Учащийся Луховицкого аграрно-промышленного колледжа готовил нападение на своих сокурсников.

Сообщается, что парня смогли поймать во время оперативно-розыскных мероприятий. Во время обыска у студента обнаружили оружие. По первоначальным данным, это пистолет системы Макарова. Оружие уже на экспертизе. Уточняется, что молодой человек хотел осуществить нападение на однокурсников, потому что у него имелся конфликт с ними. Парень жил в общежитии для студентов, и там соседи его не раз избивали. Кроме того, задержанный планировал расправиться с одним из преподавателей.

Знакомые студента заявили, что он был скрытным, нелюдимым, старался не общаться с людьми. По факту ЧП в отношении 18-летнего парня завели уголовное дело. Теперь он арестован на 2 месяца. Веется расследование ситуации, сообщает Лайф.

Фото: Лайф

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