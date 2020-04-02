СМИ узнали, какие профессии стали самыми востребованными во время карантина

-

Работники СМИ выяснили, какие профессии являются сейчас самыми востребованными. Об этом пишет Пятый канал.

Выяснилось, что реальный сектор экономики просел. Зато на пике находится сфера услуг. Самыми успешными сейчас являются курьеры. Также успеха достигли те, кто может работать учителем удаленно, используя видеозвонки. Такие специалисты стали получать гораздо больше, чем до режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Назван самый безопасный вид транспорта во время эпидемии коронавируса

Читайте также: Названы новые сроки окончания вспышки коронавируса в России