СМИ сообщили подробности убийства Михаила Круга

Убийство Михаила Круга в 2002 году было случайно и не входило в планы бандитов, проникших в его дом. Об этом пишет «Московский комсомолец».



По данным издания, непосредственным убийцей шансонье стал член банды «Тверские волки» ныне покойный Дмитрий Веселов. Именно он произвёл роковые выстрелы.



Сообщается, что преступники хотели исполнить хитроумный план, чтобы получать проценты с доходов певца. Они планировали обокрасть его дом, надеясь, что Круг обратится к «тверским волкам» за защитой. В дом было поручено проникнуть Дмитрию Веселову и Александру Агееву, которого совсем недавно привозили на следственный эксперимент. В день гибели Круг должен был остаться смотреть салют на День города после концерта, в котором он выступал, но почему-то вернулся домой. Музыкант был нетрезв, видимо между ним и ворами произошёл конфликт, во время которого хозяин дома был застрелен.



План разрабатывал ещё один член банды Александр Осипов, который сейчас, так же как и Агеев, отбывает пожизненное заключение. После произошедшего он лично застрелил Веселова, провалившего задание.



Сообщается, что в Круга стрелял именно Веселов, так как у Агеева с собой не было оружия. Впоследствии Осипов в интервью утверждал, что убийство Веселова было местью за смерть Круга.



Также журналисты выяснили, что отбывающий пожизненный срок в колонии «Полярная сова» Александр Агеев убил двоих сокамерников.